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В окупованому Донецьку підірвалася пропагандистка RT

Андрій Котенський

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Російська пропагандистка Russia Today Земфіра Сулейманова загинула внаслідок підриву на протипіхотній міні у Донецьку, повідомляє Українська правда.

«У Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні ПФМ “Пелюсток” поранено дівчину 1997 р.н. – репортера російського телеканалу RT. Від отриманих поранень померла у лікарні», – йдеться у повідомленні рашистів.

Згідно з інформацією окупантів, вона або була співробітницею RT або підробила документи.

Кремлівське видання згодом відхрестилося від журналістки і повідомило, нібито Сулейманова – волонтер і «ніколи не співпрацювала з телеканалом».

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