Україна відправила судно з зерном для Африки

16 серпня з порту «Південний» вирушило судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, є 23 тисячі тонн пшениці. Балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

«Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки», – йдеться в повідомленні.

Від початку роботи «зернового коридору» вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту перевезли понад 475 тис. тонн агропродукції.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.