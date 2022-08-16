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У проросійських силах, що воюють в Україні, стався розкол, – ISW

Наталя Дуляба

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні. Про це пише Українська правда.

За наявною інформацією, ополченці так званої «ЛНР» відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Відео, на якому військовослужбовці так званої «ЛНР» відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.

Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.

Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.

Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.

Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків до військкоматів для обговорення контрактної служби.

Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу росії.

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