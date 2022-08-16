У Львові виставлять мощі святого Миколая Чудотворця

З 19 до 28 серпня у церкві Преображення Господнього ПЦУ у Львові можна буде помолитися перед мощами святого Миколая Чудотворця, архиєпископа Мирлікійського. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

Храм буде відчинений щодня з 19 серпня до 28 серпня з 08:00 до 21:00 год. Також впродовж цього часу о 09:00 та о 19:00 год. служитимуть акафіст, молитви перед святинею.

19 серпня на храмове свято Преображення Господнього у церкві відбудеться святкова літургія. Цього дня служитимуть акафіст до святого Миколая Чудотворця, та благословення єлеєм святого. Опісля відбудеться освячення плодів.

Розпорядок Богослужінь у Храмі Преображення Господнього ПЦУ на 19 серпня 2022 року:

09:00 – Акафіст до святого Миколая Чудотворця архієпископа Мирлікійского

10:00 – Водосвятний молебень

11:00 – Святкова Літургія Іоана Золотоустого, опісля Літургії відбудеться освячення плодів.

19:00- Акафіст до святого Миколая Чудотворця архієпископа Мирлікійського.

У храмі кожен охочий буде мати можливість приклонитися перед такими святинями:

ікона Пресвятої Богородиці «Всецариці», яка привезена з гори Афону, Греція (до якої моляться за недужих, онко-алко- та нарко- залежних);

ікона Святого Спиридона Тримифунського Чудотворця, привезена з о. Корфу;

ікона Нерукотворного Образа (Убруса) Господа нашого Ісуса Христа із часточкою каменя із Гробу Господнього та миром від мироточивої ікони Нерукотворний Спас, яка привезена із Святої Землі м. Єрусалим та іншими святинями і реліквіями, які зберігаються у храмі.

Зазначимо, що 19 грудня вшановують пам’ять про святого Миколая Чудотворця, архиєпископа Мирлікійського. Святий здійснював чудеса, зокрема зцілював людей від невиліковних хвороб. Його вважають покровителем моряків та мандрівників. До нього також звертаються про заміжжя дівчат, про захист від небезпеки та за різні потреби.

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