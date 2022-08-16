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У Львові медики пересадили чотири органи від посмертного донора

Ірина Марчук

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Львівські лікарі пересадили серце, печінку та нирки від донора, який загинув у ДТП. Зокрема операцію провели 12-річній дитині. Про це йдеться на сторінці Першого медоб’єднання Львова у Facebook.

Так, донором став 29-річний чоловік, який загинув у ДТП. Дозвіл на трансплантацію органів дали його родичі. Лікарі провели одразу чотири операції з пересадки серця, нирок та печінки.

Серце лікарі пересадили 33-річному Василю з Миколаєва, що на Львівщині. Минулого року чоловік пережив обширний інфаркт, який спровокував ішемічну кардіоміопатію. Унаслідок цього його серце не могло перекачувати кров.

Одразу після вилучення орган привезли реанімобілем до Лікарні Святого Пантелеймона (попередня назва 8-ма міська клінічна лікарня), де і провели операцію.

У цій ж лікарні  62-річній жінці із цирозом із Закарпаття пересадили печінку. Операцію провели львівські лікарі разом із колегами із столичної «Феофанії».

Окрім того, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі одну з донорських нирок пересадили 12-річному хлопчику. Дитина три роки перебувала на замісній нирковій терапії.

Другу нирку пересадили 30-річному чоловіку зі Львівщини, який чекав на неї сім років. Лікарі провели трансплантацію у Лікарні Святого Луки. У цьому медичному закладі це перша подібна операція.

Наразі пацієнти почуваються добре. Їх вже перевели з реанімації до палат.

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Фото: ТМО

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