росія обстрілює Харків

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.

«Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги», – йдеться у повідомленні.

За його словами, цієї ж ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.

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