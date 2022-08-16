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РФ не може ефективно контролювати море, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Флот Росії продовжує патрулювати Чорне море, однак зосереджується лише в межах кримського узбережжя. Таким чином росіяни не мають ефективного контролю над ним. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Так, британські розвідники зазначили, що Чорноморський флот РФ наразі має певні труднощі з контролюванням моря. Свої кораблі Росія тримає в межах кримського узбережжя в основному для використання ракет великої дальності для підтримки наземних наступів.

Розвідники додають, що російські окупанти втратили один зі своїх найкращих флагманів «Москва», значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом, що ще раз доводить їхню неефективність у морі.

Британці впевнені, що обмежена ефективність флоту РФ підриває загальну стратегію Росії, зокрема тому, що морська загроза Одесі наразі значною мірою нейтралізована.

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