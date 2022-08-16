Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках, бої тривають, – Генштаб

На 174 добу війни російські окупаційні війська ведуть наступ на чотирьох напрямках, бої тривають. На Південнобузькому напрямку ЗСУ завдали ворогу значних втрат. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 16 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Відбуваються тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів зберігається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей, аби сковувати дії підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. російські підрозділи вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на цьому напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти продовжували обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки.

Ведуть наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

«Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають», – кажуть у Генштабі.

На Авдіївському напрямку загарбники обстрілювали із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Ведуть наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

рашисти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку ворог, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

«Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом», – додають у Генштабі.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна – надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують систематично нищити скупчення живої сили і склади боєприпасів ворога.

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