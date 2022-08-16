Небайдужих запрошують долучитись до збору на турнікети для ЗСУ

Міжнародний Гуманітарний Фонд, продовжує збір коштів для потреб військових і запрошує долучитись до благодійної мети усіх небайдужих.

Як повідомили у фонді, на сьогодніг оловна ціль – збір на 1000 турнікетів для 128 окремої гірсько-штурмової бригади, яка виконує бойові завдання в Донецькій області, повідомили у фонді.

Волонтери збирають кошти не лише під час концертів, але й поміж ними.

На Благодійному Концерті гурту «Друга Ріка» у Львові 6 серпня вдалось зібрати 64 430 грн.

«Ми закупили 50 турнікетів, які приїхали у військовий госпіталь для пораненних військових, які зараз захищають Україну на передовій. А також замовили ще 150 турнікетів, які очікуємо у найближчі дні. Але це тільки початок! Збір продовжився на Великому Благодійному Концерті Віктора Павлика у Львові 14 серпня. Під час концерту вдалось зібрати 59 785 грн. Окремо один хлопець пожертвував 36000 грн, купивши Український прапор з підписом кумира. Ми дуже дякуємо за такий внесок, це дозволить нам закупити додатково ще 100 турнікетів для 128 бригади. Зараз ми зможемо закупити 270 турнікетів, які у найближчі дні надійдуть до українських військових, які захищають Україну на передовій», – прозвітували у міжнародному Гуманітарному Фонді.

Як відомо, Міжнародний Гуманітарний Фонд фокусується на: медичній допомозі військовим госпіталям та медичним частинам на передовій; облаштуванні тимчасових притулків для біженців; будівництві постійного житла для тих, хто його втратив під час війни.

Кошти на турнікети можна перерахувати на офіційну картку Фонду у «Монобанку»: send.monobank.ua

Усі звіти про витрачені кошти, закупівлю та відправки турнікетів ви можете побачити на офіційній сторінці Фонду у Facebook.