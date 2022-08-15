ЗСУ вдарили по штабу ПВК «Вагнера» на Луганщині

В тимчасово окуповані Попасній на Луганщині українські військові завдали удару по штабу приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, у неділю, 14 серпня, ЗСУ вдарили по штабу російських найманців. Українські військові визначили розташування штабу за допомогою російських пропагандистів, які оприлюднили фото біля будинку, на якому було видно табличку з адресою.
«ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ. Кількість загиблих уточнюється», – написав Гайдай.
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Анастасія Диняк