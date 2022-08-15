Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі глави держави №579 від 15 серпня.

Новостворена рада функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при президенті України. Головою Консультативної ради є президент України, а секретарем – Постійний представник президента в АР Крим.

Також до складу мають увійти секретар РНБО, глава Офісу президента і його заступники, очільник СБУ, генпрокурор, міністри, глава Меджлісу та інші. Остаточний персональний склад упродовж місяця відповідні пропозиції має подати керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Основні функції новоствореного органу:

підготовка Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

участь у Кримській платформі;

підготовка пропозицій задля вдосконалення законодавства щодо питань, які стосуються де окупації й реінтеграції Криму та Севастополя.

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