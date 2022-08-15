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Українські спецпризначенці зірвали спробу прориву рашистів

Наталя Дуляба

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Сили спеціальних операцій ЗСУ зірвали спробу прориву російських окупантів в одному з районів виконання завдань. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Українські ССО дочекалися, коли ворог сформує ударно-розвідувальне угруповання, і тоді висунулись на його перехоплення. Головним завданням було не дати загарбникам розгорнутися у бойові порядки і маневрувати в бік позицій Сил оборони.

Оператори-спецпризначенці вдарили по рашистах якраз тоді, коли ті зібрались на площі накопичення, розгромивши їхнє угруповання.

«Задум росіян зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни», – йдеться у повідомленні.

Генштаб опублікував відео, на якому видно частину української спецоперації:

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