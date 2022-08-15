У ISW назвали пріоритетні для росіян напрямки

Найбільш пріоритетними напрямками для Росії на території України наразі є Донеччина та Харківщина. Окрім того, росіяни активно боряться за південь. Про це йдеться в заяві Американського інституту вивчення війни (ISW).
Так, за даними ISW, наразі тривають активні бойові дії у напрямку Харкова та північно-східної частини області по лінії Ізюм-Слов’янськ. Також російські окупанти активізувалися у напрямку Сіверсько-Лисичанського району, Бахмуту, у районі міст Авдіївка-Донецьк, а також на півдні України.
«Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, при подальших спробах українських військових контрнаступати на Херсонщині, для російського командування та управління можуть виникнути «значні труднощі».
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця поточного року.
Військовий не називає термінів, коли саме ЗСУ розпочнуть наступальну операцію по звільненню Херсонщини, однак зазначив, що «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».
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Анастасія Диняк