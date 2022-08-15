У ISW назвали пріоритетні для росіян напрямки

Найбільш пріоритетними напрямками для Росії на території України наразі є Донеччина та Харківщина. Окрім того, росіяни активно боряться за південь. Про це йдеться в заяві Американського інституту вивчення війни (ISW).

Так, за даними ISW, наразі тривають активні бойові дії у напрямку Харкова та північно-східної частини області по лінії Ізюм-Слов’янськ. Також російські окупанти активізувалися у напрямку Сіверсько-Лисичанського району, Бахмуту, у районі міст Авдіївка-Донецьк, а також на півдні України.

«Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, при подальших спробах українських військових контрнаступати на Херсонщині, для російського командування та управління можуть виникнути «значні труднощі».