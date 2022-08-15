Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Верховна Рада України обрала Романа Маселка та Миколу Мороза членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Так, на фінальному голосуванні за кандидатів проголосували 258 депутатів. Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голосів, Микола Мороз – 291 голос.

По фракціям:

«Слуга народу» – 181;

«Європейська солідарність» – 21;

«Батьківщина» – 14;

Платформа за життя та мир – 18;

«За майбутнє» – 2;

«Голос» – 9;

«Довіра» – 0;

«Відновлення України» – 1;

Позафракційні – 12.

Вищу раду правосуддя утворили у 2017 році. Це незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Зокрема члени ради приймають рішення щодо призначення та звільнення суддів, притягують до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів.

Довідка:

Роман Маселко – член правління фундації DEJURE, ексголова Ради громадського контролю НАБУ, член Громадської ради доброчесності громадської організації ВО «Автомайдан». Був адвокатом близько двох десятків автомайданівців, яких переслідували за поїздку до Межигір’я в грудні 2013 року.

Микола Моро – кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого, працював на кафедрі цивільного права.

Зазначимо, окрім затверджених кандидатів на місце претендували ще суддя Олена Заічко та адвокат, колишній інспектор ВРП Віталій Талько.