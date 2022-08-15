Окупанти намагались наступати у бік Вугледара, але марно, - Генштаб

На 173 добу війни ЗСУ відбили чотири штурми і спробу наступу російських окупаційних військ на Донеччині, а також завдали їм втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 15 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь посилено охороняють кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Разом із тим у білорусі триває перевірка бойової готовності її армії. Ці заходи продовжаться орієнтовно до 20 серпня. Загроза ракетних та авіаударів по території України досі зберігається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити створення сприятливих умов для переходу ЗСУ у наступ, тому продовжує знищувати військові та цивільні обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем із танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти залучили авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

російські загарбники спробували прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку агресор концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке – Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

«Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку російська армія обстрілювала райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагалася створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

Ворог завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.

Агресор безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

«Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад», – додають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу.

Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника зосереджене на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря тана ураженні об’єктів в глибині території України.

В готовності до застосування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

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