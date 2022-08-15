Окупант з-під Харківщини нарікає на втрати і «схеми» керівництва армії, – перехоплення

російські окупанти бідкаються на постійні втрати як особового складу, так і техніки на Харківщині, вогонь артилерії по своїх же позиціях та про «схеми» серед керівництва армії рф. Про це свідчить телефонна розмова одного зі загарбників, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

рашист, який зараз воює у Харківській області, розповідає про значні втрати у техніці та серед особового складу. У його підрозділі з 30 вояк вижили лише 11. У відповідь співрозмовник говорить, що стежить за ситуацією по телевізору, на що отримує категоричну відповідь: «Все те, що кажуть по телевізору, – суцільне на… (брехня)».

Далі окупант нарікає, що держава не платить йому обіцяних коштів за участь у війні проти України. За два місяці він отримав 80 тисяч рублів зарплати, хоча разом із бойовими доплатами мав би уже отримати близько 400 тисяч рублів.

При цьому частина російських військових втекла додому і отримує таку ж платню, як і цей загарбник, беручи участь у бойових діях на Харківщині. Але й тут виринула вся «краса» російської армії – офіційно за документами цей солдат не виконує завдання у межах так званої «спецоперації» в Україні, а перебуває у москві.

«Керівництво таке ко… (непутьове). Нас єба… (обстрілюють) навіть свої… Це востаннє, коли я за армію підписався», – підсумовує окупант.

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