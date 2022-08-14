Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину

Росіяни з РСЗВ та ствольної артилерії знову обстріляла два райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у неділю, 14 серпня, росіяни атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Зокрема Нікопольский район опинився під вогнем тричі, там зафіксовано 20 «прильотів» зі ствольної артилерії.

Унаслідок атаки у Нікополі пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч місцевих мешканців залишилися без світла.

Окрім того, росіяни били з «Градів» по Марганцю. У місто влучило 30 російських снарядів. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізували. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

У Криворізькому районі з «Ураганів» обстріляли Зеленодольську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.