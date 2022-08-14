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Росія намагається відвернути увагу України від півдня, – ISW

Анастасія Диняк

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Російські військові посилюють активність на Донеччині, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на сході України. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, за даними ISW, російські військові продовжують наступати у напрямку Бахмуту та намагаються відтіснити українські підрозділи до лінії Бахмут-Сіверськ на північному сході Донеччини. Таким чином ворог планує відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де ЗСУ намагаються створити умови для контрнаступу.

Окупанти, ймовірно, сподіваються змістити тактичну та риторичну увагу з півдня, щоб послабити тиск на власні позиції.

І Інституті зробили такі висновки у зв’язку з тим, що з 6 серпня росіяни скоротили наступальні дії на схід від Сіверська, однак вже з 11 серпня російські війська збільшили кількість наземних атак в Сіверському районі.

Нагадаємо, раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця поточного року.

Військовий не називає термінів, коли саме ЗСУ розпочнуть наступальну операцію по звільненню Херсонщини, однак зазначив, що «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».

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