ЗСУ знищили вже 43 400 російських окупантів

Протягом п’ятниці, 12 серпня, російські окупаційні війська втратили ще 7 танків, 200 військових і 7 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 13 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 43 400 осіб ліквідовано (+200);

танків ‒ 1856 одиниць (+7);

бойових броньованих машин ‒ 4115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця (+0);

засоби ППО – 136 одиниць (+0);

літаків – 233 одиниці (+0);

гелікоптерів – 193 одиниці (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилаті ракети – 187 одиниць (+2);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 одиниця (+15);

спеціальна техніка – 91 одиниць (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.