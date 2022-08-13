ЗСУ знищили вже 43 400 російських окупантів

Протягом п’ятниці, 12 серпня, російські окупаційні війська втратили ще 7 танків, 200 військових і 7 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 13 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
особового складу – 43 400 осіб ліквідовано (+200);
танків ‒ 1856 одиниць (+7);
бойових броньованих машин ‒ 4115 одиниць (+7);
артилерійських систем – 978 одиниць (+3);
РСЗВ – 261 одиниця (+0);
засоби ППО – 136 одиниць (+0);
літаків – 233 одиниці (+0);
гелікоптерів – 193 одиниці (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);
крилаті ракети – 187 одиниць (+2);
кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 одиниця (+15);
спеціальна техніка – 91 одиниць (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський