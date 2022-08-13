 В Україні знищено п’яту частину армії рф, – Залужний

Противник несе значні втрати. Пʼята частина підрозділів зс рф, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Головнокомандувач поінформував свого американського колегу про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту, та закликав посилити артилерію України.

«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – закликав Валерій Залужний.

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