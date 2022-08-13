В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

У суботу, 13 серпня, в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області пролунали кілька потужних вибухів, пише Українська правда.
Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону «Сокіл» неподалік однієї з міських лікарень.
У житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна.
Ймовірно ЗСУ завдали удар по місцю скупчення живої сили, техніки і боєприпасів російських окупантів.
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Андрій Котенський