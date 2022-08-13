Символ вишуканості – неодмінно троянда

Поєднавши в букеті бутони з білими та фіолетовими пелюстками, ви придбаєте особливий подарунок для неординарної особистості. Загадкові відтінки незвичайних фарб дуже доречні на сцені театру або в художній галереї, а букет із троянд різних відтінків – де строкаті квіти обрамляє густа зелень, мовою флористів звучить як комплімент жіночої краси.

Колір та яскравість троянд

Вибираючи букет із троянд також варто приділити увагу їхньому кольору. Ідеально білі трапляються досить рідко і будь-який дефект на пелюстках виглядає дуже яскраво. Найчастіше, це квіти з невеликими бутонами – тому їх краще дарувати у складі пишного букета зі 101 троянди. Сучасні квіткові магазини Львів пропонують для романтичних зустрічей букети троянд кремових відтінків. Середню висоту матиме букет із троянд із зеленим забарвленням зовнішніх пелюсток. Свіжість і піднесена краса такого подарунка буде доречною у ділових та родинних стосунках. Великі та стійкі троянди м’яких тонів – пастельних, розкажуть про ніжність теплих почуттів.

Як зробити замовлення у бутику Dicentra?

Виберіть уподобаний букет або композицію з каталогу; Зв’яжіться з нами одним із зручних для Вас способів:

залиште заявку на зворотний дзвінок, і ми вам передзвонимо вам протягом 5 хвилин;

оформіть замовлення на сайті, використовуючи кнопку «До кошика», потім кнопку «Оформити замовлення»;

або виберіть зручну послугу «Замовлення по фото», заповніть потрібну форму, завантажте фото потрібного букета та залиште запит на його вартість, після чого протягом 5 хвилин з вами зв’яжеться менеджер для уточнення всіх деталей.

Здійсніть оплату одним із зручних способів: LiqPay

Переказ на карту ПриватБанку Чекайте на прибуття кур’єра з вашою квітковою композицією

Купуйте квіти, не виходячи з дому

У бутику Dicentra ви зможете придбати:

Шикарні букети зі 101 троянди;

Класичні букети з червоних, коралових чи білих троянд;

Оригінальні весільні букети з троянд;

Троянди будь-якого кольору в капелюшних коробках;

Інші не менш яскраві композиції з троянд

Швидка доставка тільки у нас

Купуючи букет з троянд спекотним днем, можна сміливо замовляти яскраві поєднання. Адже радісна пора ранніх світанків та привабливих заходів наповнює соковитими фарбами весь світ. А ваші улюблені люди завжди гідні отримати шикарний букет троянд. Вибирайте троянди цікавих відтінків: жовті, зелені, оранжеві троянди, сині, кремові. Найбільш популярні букети складаються з: 7 троянд, 11 троянд, 15 троянд, 25 троянд, 51 троянди, 101 троянди. Також флористи бутику Dicentra відзначають, що особливої ​​популярності в букеті користуються: кущові троянди та троянди Гран-Прі.

Час доставки квітів

Залежно від відстані, гарантований час доставки по Києву, Львову, Тернополі чи Івано-Франківську складає до 3 годин, доставка здійснюється із 8.00 до 20.00 год. На жаль, нічна доставка тимчасово недоступна.

Якщо вам потрібна термінова доставка, в межах 1 години, то можливість та вартість такої доставки необхідно уточнити у менеджера. Як правило, ми здійснюємо доставку квітів за 2 години. Доставка здійснюється за адресою, яку ви вказали на замовлення. Якщо одержувача немає на місці, букет буде залишений знайомим, родичам або консьєржу будинку.

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