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російська армія продовжує калічити українських дітей

Андрій Котенський

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Внаслідок війни російської федерації в Україні постраждали щонайменше 1072 дітей: 361 загинула, ще 711 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію російської федерації в Україні загинула 361 дитина (+0 за добу), поранення дістали 711 дітей (+5).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт. Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.

Ще 192 дитини вважаються зниклими безвісти, а 6482 було насильно депортовано на росію.

12 серпня ворог вкотре обстріляв Донецьку область. Внаслідок цього в м. Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в м. Бахмут двоє дітей віком 15 та 9 років.

11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ  м. Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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