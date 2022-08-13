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Після війни військовим і медикам передадуть житло, яке збудують для переселенців

Андрій Котенський

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У 16 областях України мають збудувати житло, у якому тимчасово проживатимуть переселенці. По завершенні війни ці помешкання віддадуть українським захисникам та медикам. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Громадське.

Проєкт житла для переселенців розробили спільно з кількома архітектурними бюро, вже підготовлена відповідні документації.

Планується зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України. Загалом у кожному регіоні має з’явитися по 2 тисячі квартир. Вартість помешкання з усіма меблями та устаткуванням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр. Як відбиратимуть, кого з переселенців заселяти у нових будинках, Тимошенко не розповів.

За словами заступника керівника ОП, після деокупації територій та відбудови житлового фонду тимчасові переселенці зможуть повернутися до своїх домівок, а квартири передадуть військовим, медикам та поліцейським.

У Мінреінтеграції заявляли 24 липня, що майже 800 тисяч вимушених переселенців втратили житло. Влада, зокрема, працює над створенням модульного житла, щоб людям було де перезимувати. Модульні будинки вже встановили у низці областей, зокрема на Львівщині, Київщині, Чернігівщині.

За даними Київської школи економіки (KSE), з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 15,3 тисячі багатоповерхівок та 115,9 тисячі приватних будинків.

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