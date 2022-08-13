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Олена Старікова – віцечемпіонка Єропи-2022

Андрій Котенський

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Українська велогонщиця Олена Старікова виборола «срібло» у гіті на 500 м і принесла Україні четверту медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи, що триває у німецькому Мюнхені, повідомляє НОК України.

Наша спортсменка показала час 33,403, поступившись лише п’ятиразовій чемпіонці світу німкені Еммі Хінце (32,668).

Відзначимо, що це вже дев’ята нагорода чемпіонатів Європи в кар’єрі Олени Старікової, яка, нагадаємо, також є віцечемпіонкою Олімпіади-2020 у спринті.

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