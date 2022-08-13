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Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі

Андрій Котенський

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Прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн, пише Українська правда.

Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але джерела журналістів зазначають, що йдеться про Дмитра Святаша.

Майно й активи вже арештовані й передані до АРМА. Сам Святаш, за даними силовиків, переховується в РФ та перебуває у розшуку.

За даними слідства, він попри статус народного депутата, керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

Відомо, що за вказівкою Святаша незаконно відсудили понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.

В облраді Харкова казали, що Святаш був «майже офіційно оголошений» Росією як майбутній гауляйтер міста.

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