Авто військового аташе України влаштувало ДТП у центрі Відня

Міністерство закордонних справ України з’ясовує обставини скандальної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Відні за участі автомобіля українського військового аташе, повідомив речник МЗС Олега Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

МЗС України взаємодіє із австрійською поліцією, а рішення, щодо фігуранта аварії буде прийняте за підсумками розслідування.

«Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП.

Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування», – йдеться у повідомленні.

За даними австрійського видання Kronen Zeitung, у центрі Відня українські високопоставлені дипломати в’їхали в машину німецьких туристів, які зупинилися на червоний сигнал світлофора. Мало того, водій-винуватець перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Аварія сталася вранці 12 серпня на вулиці Рінгштрасе. За даними очевидців, до приїзду поліції водій помінявся місцем з пасажиром, а після прибуття правоохоронців автомобіль взагалі утік із місця аварії.

Тоді поліція розпочала погоню і врешті зупинила автомобіль із трьома людьми всередині. Чоловік, який сидів на водійському місці, відмовився від перевірки на алкоголь. Водночас пасажир, який, за словами очевидців і керував машиною під час ДТП, пройшов алкотест, який показав 2,32 проміле.

Внаслідок аварії четверо німецьких туристів і третій пасажир автомобіля-винуватця аварії отримали легкі травми.

Kronen Zeitung з посиланням на власні джерела повідомило, що чоловіки були високопоставленими дипломатами українського посольства.

Офіційно в поліції Відня підтвердили лише те, що водій автомобіля-винуватця ДТП дійсно був у нетверезому стані.

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