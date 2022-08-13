4 лайфхаки. Як російські військові втікають з України

Російські військові перед страхом своєї загибелі все частіше обговорюють із родичами варіанти своєї втечі із України. СБУ зібрала підбірку нових «лайфхаків», які рашисти використовують заради втечі додому.

ТОП лайфхаків, як російські окупанти намагаються не загинути в Україні:

Прикинутись психом:

В одній із розмов мати ділиться із сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и …».

Зламати кінцівку:

А ось іншому «герою» друг запропонував безболісно зламати руку: «Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду…».

Прострелити собі м’яку частину тіла (не завше допомагає):

Найбільш «винахідливими» виявилися контрактники елітної «краснознаменной» 39-ї окремої мотострілкової бригади. Вони просто на марші прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я. Але це не допомогло їм повернутися додому. Їх підлікували і знову відправили у підрозділ. Натомість їхньому командиру довелося перед командуванням пояснювати такі «доблесні» і прицільні поранення своїх підлеглих.

Зателефонувати за тел. 2402 та здатись у полон:

СБУ нагадує про ще один, але не травматичний спосіб втекти з війни: зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402. Таким чином російський військовий може здатися в полон та зберегти своє життя і, зрештою, повернутись додому.

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