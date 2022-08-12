ЗСУ знищили вже 43 200 російських окупантів

Протягом четверга, 11 серпня, російські окупаційні війська втратили ще один свій літак, 6 безпілотників, 200 військових і 8 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 12 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 43 200 осіб ліквідовано (+200);

танків ‒ 1849 одиниць (+3);

бойових броньованих машин ‒ 4108 одиниць (+8);

артилерійських систем – 975 одиниць (+1);

РСЗВ – 261 одиниця (+0);

засоби ППО – 136 одиниць (+2);

літаків – 233 одиниці (+1);

гелікоптерів – 193 одиниці (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 одиниць (+6);

крилаті ракети – 185 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 одиниця (+3);

спеціальна техніка – 90 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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