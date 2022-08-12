ЗСУ відбили наступ поблизу Бахмута і Мар’їнки. Біля Кодеми і Пісків йдуть бої, – Генштаб

На 170 добу війни на Донеччині продовжуються запеклі бої. ЗСУ відбили наступи російських окупаційних військ біля Бахмута і Мар’їнки, але ворог мав частковий успіх у районі Горлівки. Поблизу Пісків і Кодеми тривають битви. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 12 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ворог продовжує свої демонстраційні дії, аби сковувати наші підрозділи. У Брянській області помічено додаткові заходи з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону.

На Харківському напрямку агресор здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього завдано ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського.

Вели наступ у напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку російські війська здійснювали обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяли авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

«У результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегруповання поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають», – кажуть у Генштабі.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Загарбники завдали авіаударів біля Мар’їнки та Водяного.

Також окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Завдав авіаударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку безпілотниками.

В акваторії Чорного моря російські війська тримають напоготові до застосування два носії ракет морського базування.

«Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії», – додають у Генштабі.

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