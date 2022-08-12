Воєнний стан і мобілізацію продовжать майже до зими

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи з’явилися на сайті Верховної Ради України.

Проєктом закону №7664 Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб, починаючи з 23 серпня 2022 року. Водночас законопроєктом №7665 мають продовжити термін проведення загальної мобілізації на той самий період.

Обидва законопроекти належить до сфери національної безпеки і оборони.

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