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Стрілянина в Чорногорії: є жертви й поранені, серед них діти

Андрій Котенський

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У чорногорському місті Цетинє в п’ятницю вдень невідомий відкрив стрілянину по людях у спальному районі – є загиблі й поранені, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом – тоді чоловік раптом відкрив вогонь по перехожих.

За даними місцевих ЗМІ, є загиблі й поранені, зокрема діти – в цей час у Цетинє зібрався молодіжний табір. Точна кількість постраждалих офіційно не повідомляється.

Відомо, що один із поліцейських отримав поранення у голову, а щонайменше двох людей – літню жінку та чоловіка – перевезли до клінічного центру Чорногорії.

Нападник загинув – або у стрілянині з поліцією, або застрелився сам. За даними порталу In4s, це – 34-річний місцевий житель Вучко Борілович. Причиною стрілянини стала, ймовірно, сімейна сварка.

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