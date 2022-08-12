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СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, причетного до звірств на Київщині

Ольга Денисяка

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Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з рф, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

«На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали «бажаного результату», хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи», – повідомили в СБУ.

Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію рф, де переховується від правосуддя. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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