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російська армія продовжує калічити дітей в Україні

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 1067 дітей: 361 загинула, ще 706 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію російської федерації в Україні загинула 361 дитина (+0 за добу), поранення дістали 706 дітей (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя отримала поранення 13-річна дівчинка.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2321 заклад освіти, 286 із них зруйновані повністю.

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