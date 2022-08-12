ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Залізничного району на три тижні залишиться без гарячої води

Ірина Марчук

|

З 15 серпня до 2 вересня без води будуть 11 будинків у Залізничному районі Львова. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Припинять подачу гарячого водопостачання через  ремонт ЦТП на вулиці Широкій, 86А,

Без гарячої води будуть будинки, на вул. Широка, 84, 86, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, 98, 100 та вул. Роксоляни, 33.

Нагадаємо,  що частині Сихова також вимкнули гарячу воду до 31 серпня. Перелік вулиць можна найти тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал