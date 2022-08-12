Частина Залізничного району на три тижні залишиться без гарячої води

З 15 серпня до 2 вересня без води будуть 11 будинків у Залізничному районі Львова. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Припинять подачу гарячого водопостачання через ремонт ЦТП на вулиці Широкій, 86А,

Без гарячої води будуть будинки, на вул. Широка, 84, 86, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, 98, 100 та вул. Роксоляни, 33.

Нагадаємо, що частині Сихова також вимкнули гарячу воду до 31 серпня. Перелік вулиць можна найти тут.

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