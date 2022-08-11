ЗСУ відбили чотири штурми і змусили окупантів утікати

На 169 добу війни ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ на Донеччині і завдавати їм втрат. На півдні України загарбники продовжують свій вогневий терор і всіляко намагаються не допустити просування української армії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 11 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сумщині ворог із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Ворожба, Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині – неподалік села Логи. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці безпілотниками.

На Харківському напрямку агресор здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Завдав авіаударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар – неподалік Залиману.

На Донецькому напрямку загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках на Краматорськ та Бахмут. З метою сковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

На Краматорському напрямку противник обстріляв райони Пришиби, Сіверська, Григорівки та Верхньокам’янського.

«Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворога відкинуто назад», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та Курдюмівка. Залучили авіацію для завдання ударів неподалік Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Штурмовими діями ворог намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили втікати.

На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли росіян були націлені в райони населених пунктів Мар’їнка, Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

«Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов», – додають у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксували біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського і Кушугума. Авіація ворога діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки.

російські загарбники зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів ЗСУ вглиб тимчасово зайнятої ним території.

Обстріляв із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Зоря, Олександрівка, Шевченкове, Новомиколаївка, Киселівка, Любомирівка, Поляна, Андріївка, Зелений Гай, Березнегувате, Лепетиха, Іванівка, Князівка, Твердомедове, Осокорівка та Нікополь. Противник завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Лозового та Білої Криниці. Активно веде повітряну розвідку безпілотниками.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Загроза ракетних ударів по території України зберігається.

«Особовий склад противника деморалізований. У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області», – підкреслює Генштаб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.