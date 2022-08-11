ЗСУ офіційно відмовились від формулювання «Вантаж-200»

Збройні Сили України офіційно відмовились від використання радянського умовного формулювання «Вантаж-200» щодо полеглих бійців, замінивши його на фразеологізм «На щиті». Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Ще у червні військовий Леонід Остальцев публічно висловив думку щодо необхідності заміни радянського умовного кодування «Вантаж-200» на фразеологізм «На щиті». Цю ідею підтримали не лише ветерани, а й вище командування ЗСУ.

Тому гуманітарний проєкт Збройних Сил України, який займався евакуацією загиблих військових, перейменували на «На щиті».

«Україна продовжує формувати власні військові традиції, адже нова українська армія – це насамперед люди, а вже потім озброєння та стандарти. Це герої, які ще вчора сіяли жито, а сьогодні палять окупантів, звільняючи метр за метром українську землю. І головне, що наші полеглі оборонці особистості, гордість і честь держави, а не якийсь “Вантаж-200”, а кожна смерть захисника України – трагедія для всієї України», – кажуть у Генштабі.

Зазначимо, що умовне формулювання «Вантаж-200» або «двохсотий» на військовій лексиці щодо загиблого бійця стали використовувати з часів війни в Афганістані у радянській армії, потім – у російській, а з часів війни на сході України – в українській.

Існує кілька версій щодо походження цього терміну:

за номером відповідного наказу Міністерства оборони СРСР

відповідно до нормативної ваги контейнера з тілом військовослужбовця (200 кг);

нібито за номером форми бланка-накладної, на якій заповнювалися відповідні експедиційні дані.

На сленгу військових існує ще й формулювання «Вантаж-300» або «трьохсотий», що означає поранений військовослужбовець.

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