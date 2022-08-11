Затримали агента рф, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну

Служба безпеки запобігла затримала глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За даними спецслужби, насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь.

Крім того, у випадку одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

«Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою «зацікавленість» іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для «експертних» публікацій у соцмережах», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським «куратором».

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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