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Україні погодились відтермінувати платежі за зовнішнім боргом

Ольга Денисяка

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Інвестори в зовнішній борг України погодилися на відтермінування платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.  Про це повідомив в Телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перм’єр зазначив, що Україна завдяки цьому заощадить на виплатах майже 6 млрд доларів. Ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії.

Шмигаль додав, що власники цінних паперів державних Укренерго й Укравтодору так само пристали на пропозицію щодо відтермінування.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру», – пояснив прем’єр-міністр.

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