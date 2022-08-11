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У ЗСУ показали, як знищують ворожий склад боєприпасів

Наталя Дуляба

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Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам і нищити їхні склади з боєприпасами. Чергову ворожу цілу, охоплену вогнем, показали у Генштабі.

Опубліковане відео демонструє успішний результат української артилерії та аеророзвідки. Наші військові знищили ще один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

У Генштабі не уточняють, на якому саме напрямку ворог поніс втрати.

Нагадаємо, за офіційними даними росія, воюючи проти України, вже втратила 1846 своїх танків, 232 літаки і 193 гелікоптери, а також 43 тисячі своїх військових. Йдеться саме про загиблих вояків, кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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