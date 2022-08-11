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Росія тримає напоготові у Чорному морі два носії ракет

Анастасія Диняк

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Наразі у Чорному морі зафіксували два ворожі носії ракет «Калібр». Загальний залп суден – 16 ракет. Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

Так, на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться два носії ракет. В Азовському морі росіяни утримують до п’яти кораблів та катерів. Ще п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» знаходяться в Середземному морі.

За добу до Азовського моря в інтересах РФ здійснили прохід 31 судно, 7 з них рухалися з протоки Босфор, що у Туреччині. До Чорного моря курсували 28 суден, одне з них – у напрямку турецької протоки.

Окрім того, у ВМС наголосили, що Росія продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Тим самим ворог порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року.

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