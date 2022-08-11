По Дніпропетровщині – 120 «прильотів». Є загиблі

За ніч 11 серпня російські війська обстріляли Дніпропетровщину. У Нікопольському районі загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них є 13-річна дитина. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За інформацією голови ОВА, російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». За ніч було 120 прильотів.

У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка.

У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла залишились понад 6 000 нікопольчан.

Також руйнування є у Червоногригорівській громаді: 14 будинків, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей є без електрики.

У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні. У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань наразі з’ясовують.

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