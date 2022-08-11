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Опалювального сезону в окупованому Маріуполі не буде, – мер

Ольга Денисяка

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у місті, оскільки система газозабезпечення не працює, передає УП.

«Не працює система газозабезпечення, тобто не буде цього року опалювального сезону. Буде дуже холодно, і люди розуміють це. Збільшується кількість маріупольців, які виїжджають», – заявив мер Маріуполя.

Він додав, що у місті не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно 1,5-2 роки. За його словами, росіяни також не можуть забезпечити маріупольців питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на 9 місяців.

У червні радник мера Маріуполя заявив, що у місті загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж.

Раніше Бойченко також говорив, що у місті не буде опалювального сезону, бо росіяни знищили всю інфраструктуру та не проводять жодної підготовки.

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