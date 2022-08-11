Маріупольці спалили склад награбованого окупантами

В тимчасово окупованому Маріуполі спалили склад, де російські військові зберігали награбоване у місцевих мешканців. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко в Медіацентрі Україна.

Так, мер Маріуполя зазначив, що близько 10 тисяч місцевих мешканців, які перебувають в окупованому місті про росіян та їхньої «влади». За даними Бойченка, з моменту окупації лише 6% маріупольців виїхали до РФ.

«В Маріуполі також присутній партизанський рух. Маємо підтверджену інформацію, що маріупольський супротив підпалив склад окупантів, на якому ті збирали награбовані у місті речі – переважно обкрадаючи людські квартири. Наші партизани підпалили цей склад, щоб ніяке майно не дісталося росіянам», – розповів міський голова.