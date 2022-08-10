Журналіст Портников знайшов вдома у Львові «прослушку»

Відомий український журналіст Віталій Портников знайшов у себе вдома у Львові підслуховуючий пристрій – диктофон з можливістю довго вести запис. Про це у Facebook повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«У Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо і Радіо Свобода знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій : наші служби, зарубіжні чи криміналітет.PS. СБУ приїхали. Працюють. Дякую», – зазначив політик.

Віталій Портников згодом прокоментував інцидент для Еспресо. Він уточнив, що на пристрої був інвентарний номер та підтвердив, що звернувся до правооїоронців.

«Сьогодні прибираючи квартиру, в якій я оселився наприкінці лютого, коли почалась війна, я під ліжком знайшов записуючий пристрій. На пристрої був інвентарний номер. Я повідомив правоохоронні органи про свою знахідку, щоб вони розслідували цей інцидент», – заявив Віталій Портников.

Віталій Портников – відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з «Радіо Свобода» та «Еспресо». На телеканалі «Еспресо» він створює програми «Політклуб Віталія Портникова» та «Суботній політклуб».

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