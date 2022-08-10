Володимир Зеленський: «російська війна проти України завершиться у Криму»

Президент України Володимир Зеленський про звільнення українського Криму з-під російської окупації:

«Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найнебезпечніших місць у Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну.

Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч? Сотні тисяч? Від України й Грузії до Сирії та більш віддалених регіонів.

Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи й для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного й тривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу.

Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму.

Ми започаткували Кримську платформу – ключовий дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму. Кримська платформа працюватиме й цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт.

Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти нашої держави. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше – недостатність такого реагування, слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки росії…

Україна – багатонаціональна держава. На нашій землі протягом століть жили й живуть різні національні спільноти. Але більшість із них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава – рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму. Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому.

Поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим.

Готуємо нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо й програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів.

Ну а головне – підтримуємо наші Збройні Сили України, нашу розвідку й усіх, хто воює за звільнення нашої землі та відбиття російської колонізаторської навали.

Від Харківщини й до Херсона, від Донецька й до Енергодара, від Станиці Луганської і до Ялти, від Бердянська і до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною…»

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