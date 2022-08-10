У міжнародний розшук оголосили екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів»

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук екснардепа від «Партії регіонів» Ігора Маркова, якого раніше звинуватили у колабораційній діяльності. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки України не називає імені фігуранта, проте за даними джерел hromadske, йдеться про Ігоря Маркова, народного депутата 7-го скликання Верховної Ради від «Партії регіонів», який разом із колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та іншими експосадовцями створив у 2015 році «Комітет спасіння України».

У червні правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності колишньому «регіоналу».

За даними слідства, у березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київщини разом із військами рф, був одним із рупорів російської пропаганди, регулярно записував відео із запереченням агресії росії й транслював тези про «асвабадітєлєй». Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, зокрема федеральний телеканал при міністерстві оборони рф.

У травні 2022 року він узяв участь у проведенні інформаційної кампанії рф, де вкотре виступив на підтримку її агресії та тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.

Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності.

Наразі його підозрюють ще й за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий «експерт», в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про «асвабадітєлєй».

Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ», – йдеться в повідомленні.

Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо. У зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.

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