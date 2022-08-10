У Мелітополі партизани пошкодили штаб «Єдиної росії», – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники українського руху опору ввечері 9 серпня пошкодили штаб російської керівної партії «Єдиної росії».

Про це повідомив міський голова Іван Федоров в етері телемарафону, передає hromadske.

За його словами, 10 серпня була вже третя поспіль «пекельна ніч» для ворогів на території Мелітополя.

«Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошене полювання на всіх причетних до проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти й робитимуть усе, щоб таке дійство не відбулося», – сказав Федоров.

Мелітопольське видання «Риа-Мелитополь» повідомило, що біля штабу «Единой россии» також пролунав вибух у ніч проти 9 серпня. За даними медіа, у цьому штабі відбувається підготовка до російського псевдореферендуму.

Зазначимо, що в липні в Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомляли, що на окупованій території Херсонської області посилюється опір місцевого населення. Через це росіяни та колаборанти змушені користуватися охороною. Більшість колаборантів узагалі не з’являється на людях і ходить лише в оточенні російських охоронців. Усе через те, що впродовж останніх тижнів сталася низка замахів на колаборантів у Херсонській області.

Також CNN із посиланням на американських чиновників повідомило, що, на думку США, росії бракує сил для контролю над окупованою Херсонщиною. Там кажуть, що спроби вбивств колаборантів протягом останніх тижнів свідчать про зростання руху опору на півдні України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.