Українки вдруге в історії здобули «золото» на шаховій Олімпіаді

Україна вдруге в історії здобула «золото» на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі. Українська команда за підсумками 11 раундів турніру випередила усі інші збірні. Про це повідомляє Суспільне спорт.

На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси. Турнір проводився уперше за чотири роки: на попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись лише команді Китаю.

До шахової Олімпіади українки підходили у статусі другого номеру рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії на чолі з чемпіонкою світу-2019 у рапіді Гампі Конеру.

Формат змагань шахової Олімпіади передбачав 11 раундів, які грали команди за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

Упродовж усього турніру жіноча збірна України йшла серед лідерок турнірної таблиці. Українки виграли усі стартові чотири протистояння, уперше втративши очки лише у п’ятому раунді з Азербайджаном – нічия.

До заключного 11-го раунду Україна підходила, не програвши жодного протистояння. З усіма конкурентками – Грузією, Азербайджаном та Індією – українки зіграли внічию, втративши при цьому перемогу у протистоянні з Румунією.

В останньому раунді Україна мала зіграти з Польщею – ще однією претенденткою на перемогу у шаховій Олімпіаді. Тоді як в інших конкуренток були теж очні зустрічі: Індія грала проти США, а Грузія – з Азербайджаном.

Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команду другу перемогу.

Ще дві партії у протистоянні Україна – Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

Зрештою, Україні вдалося не лише випередити Індію, але й стати чемпіонками усієї шахової Олімпіади. У паралельних матчах Індія зазнала другої поразки на турнірі, поступившись США. А ось Грузія з рахунком 3:1 здолала Азербайджан, і хоча зрівнялася з Україною за кількістю очок, поступилася їй за додатковим показником.

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