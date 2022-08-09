Україна зупинила транзит російської нафти через «Дружбу», – «Транснєфть»

Російська нафтова компанія «Транснєфть» заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Про це пише Економічна правда.

Українська «Укртранснафта» (дочка «Нафтогазу») таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Як стверджують у «Транснєфті», причиною зупинення транзиту через нафтопровід «Дружба» стала відсутність надходження коштів на рахунки «Укртранснафти» за послуги транзиту. Російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує «Газпромбанк», а там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Офіційних коментарів «Укртранснафти» наразі ще немає.

Довідка: «Дружба» є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, росія), після чого проходить через Самару (рф) і Брянськ (рф) до Мозиря (білорусь).

У Мозирі «труба» ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.

Під час роботи над шостим санкційним пакетом ЄС проти росії за її вторгнення в Україну після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.

Таким чином згідно з ухваленими санкціями постачання по нафтопроводу «Дружба» до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.

Чинний договір на транзит російської нафти територією України укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.

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